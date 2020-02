Forza Italia: Solidarietà al Sindaco Stasi per le minacce subite

Abbiamo appreso con sgomento da notizie di stampa che il Sindaco della città di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, è stato fatto oggetto di gravi minacce sui social. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà per il vile gesto. Nello stigmatizzare il grave fatto, auspichiamo che si tratti comunque di un episodio isolato su cui possa esser fatta piena luce. Questa vicenda rappresenta, in ogni caso, un inquietante attacco che deve fare riflettere sul momento particolarmente difficile che sta attraversando la nostra città in cui si registra una recrudescenza di episodi criminosi.

Siamo sicuri che gesti simili non intaccheranno l’azione politica ed amministrativa del primo cittadino, ma nel contempo non possiamo sottovalutare la gravità dell’accaduto. Anche nella dialettica politica dobbiamo evitare, pur nella diversità delle posizioni, di esasperare i toni per non fomentare simili gesti. L’immagine della città di Corigliano-Rossano non può e non deve essere danneggiata da gesti simili. L’episodio offre lo spunto per considerazioni di maggior rilievo come la sicurezza del territorio e il rafforzamento della presenza delle Forze dell’Ordine, temi sui quali concentreremo sin dai prossimi giorni il nostro impegno.

Forza Italia Corigliano-Rossano



