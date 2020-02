Solidarietà al Sindaco Stasi dopo le minacce

Questo mio non vuole essere un semplice comunicato di solidarietà al Sindaco, non servirebbe.

Il comunicato di solidarietà ha senso se dietro e dopo ci sono le azioni, ma soprattutto la comprensione e la stima per tutto quello che lui sta facendo per questa nuova grande città. Il trincerarsi dietro l’opposizione oppure una continua campagna denigratoria nei suoi confronti porta a questo risultato. E’ una responsabilità che dobbiamo sentire tutti, chi lo attacca pubblicamente di non saper fare il Sindaco, chi lo accusa di “ essere come gli altri “ facendo pressioni per un posto di lavoro, chi dicendo che si preoccupa solo di fare selfie.

Cari cittadini, NON AVETE CAPITO NIENTE, lui è al di sopra di tutte queste accuse infamanti. Il neo comune di Corigliano-Rossano non poteva nascere sotto migliore guida, la sua etica e la sua onestà sono difficili da apprezzare e capire a quanti finora hanno avuto “padroni” che decidevano per loro e che tutto facevano tranne avere a cuore le sorti del territorio, e questo è sotto gli occhi di tutti. Le condizioni in cui versa la nuova città di Corigliano-Rossano è il risultato di amministrazioni “distratte”?

La musica è cambiata e la minaccia ricevuta dal Sindaco dimostra che non piace a chi finora è stato direttore d’orchestra, bene cari concittadini ora è il momento di stare vicino al Sindaco, tutti quelli che hanno festeggiato la sera del ballottaggio dove sono? E’ questo il momento di dimostrare che apprezziamo il suo operato e che siamo con lui, anche fisicamente se occorresse.

