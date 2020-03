Vaccarizzo Albanese, il paese di Peppa Pig

Lo aspettavo, e sapevo che prima o poi sarebbe arrivato, il comunicato stampa del sindaco di Vaccarizzo Albanese in risposta alla posizione di Angelo Corrado, consigliere di minoranza, sulla vicenda del dipendente comunale licenziato per malattia. Certo, per come sono scritti e per il loro contenuto, questi comunicati bisogna saperli leggere, per questo ci sono io, e credetemi, è una fatica della Madonna. Non la Madonna di Salvini, la Madonna del sindaco di Vaccarizzo, comunque sia una Madonna.

Anzitutto il comunicato inizia accusando Corrado di utilizzare “toni polemici e astiosi”, che potrebbero anche starci fino a quando ci si ferma al polemico, in fondo è il ruolo di chi fa opposizione.

