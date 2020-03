La libertà di stampa ai tempi del Coronavirus

Dunque, sentite questa. Qualche giorno fa l’ottimo Edilberto de Angelis, su Lo Strappo Quotidiano, si è occupato della triste vicenda di un dipendente del comune di Vaccarizzo Albanese, licenziato dal sindaco per via di una brutta malattia. Nell’articolo il nostro collaboratore scriveva che non c’è niente di più offensivo e mortificante per un uomo e un padre di famiglia che essere lasciato solo e senza mezzi proprio in un momento di difficoltà. Concetto semplice.

E poi, divagando e prendendo spunto da questa vicenda, ha raccontato i mali della politica, quali la mancanza di umanità e sensibilità, la differenza che esiste tra un politico e un politicante, e quelli della società di quel piccolo paese, definita omertosa, come tante realtà sociali del Sud, che tacendo su queste cose, forse per non inimicarsi il potente o il prepotente di turno, coprirebbero la cattiva politica e più in generale la mafia, vere piaghe del meridione. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

Stampa Email