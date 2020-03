PD Corigliano-Rossano: un appello ai cittadini ad osservare le regole di sicurezza ed un ringraziamento sentito a tutti gli operatori sanitari

Il sindaco Flavio Stasi ha emanato l’ordinanza n. 49 del 12/03/2020 di chiusura totale degli esercizi commerciali, ad eccezione dei negozi di generi alimentari e delle farmacie, nel prendere atto delle ragioni giustificative di una tale restrizione, indicate nella particolare criticità della situazione locale, costituita sia per il flusso purtroppo inizialmente incontrollato di persone provenienti dalle zone rosse,

non registratesi e non messesi in quarantena, causa di possibili focolai e di espansione dell’infezione, evidentemente di gran lunga superiore al numero di persone ufficialmente sottoposte a quarantena, sia per la carenza strutturale dei nostri servizi sanitari di far fronte all’emergenza coronavirus tanto più in caso di aumento delle positività al covid-19, in attesa dei risultati delle persone sottoposte a controllo. Considerata la grave situazione l’ordinanza deve essere rigorosamente rispettata, invitiamo quindi i cittadini alla massima osservanza, per l’incolumità e la salute di tutti. Dal rispetto delle regole, se pur restrittive, dipende il contenimento ed il superamento della situazione che stiamo attraversando, la salvaguardia della vita di tutti, ad iniziare dalle persone anziane e dai più deboli. Abbiamo il dovere di tutelare la salute pubblica, dei nostri familiari e di tutti i cittadini.

La restrizione alle nostre libertà di mobilità e all’esercizio delle attività commerciali comporta certamente un grande sacrifico che deve essere compreso, perché la tutela della salute deve essere anteposta ad ogni altro pur importante interesse, stante il rischio di un contagio esteso, che il nostro servizio sanitario non sarebbe in grado di fronteggiare, come responsabilmente dichiarato dal Presidente della Regione Calabria Jole Santelli.

Un ringraziamento sentito va a tutti gli operatori sanitari, medici- infermieri e personale sanitario, impegnati in prima linea, in turni interminabili con dedizione e abnegazione, anche senza adeguati mezzi di sicurezza personale, che onorano il gravoso servizio assicurando la salute di tutti noi.

Al sindaco Stasi, al quale manifestiamo la nostra disponibilità ed aiuto nell’affrontare questo particolare momento, chiediamo di tenere in debito conto le conseguenze penalizzanti di una tale condizione e delle restrizioni all’esercizio delle attività economiche e commerciali.

Per questo chiediamo al sindaco di assicurare un sostegno in deroga ai termini di pagamenti e di adempimenti tributari nell’ambito della fiscalità locale, in particolare la sospensione fino al 3/4/2020 delle scadenze relativamente al pagamento dei tributi, delle rateizzazioni, nonché dell’invio ed emissione di avvisi di pagamento, di accertamenti esecutivi, di ingiunzioni e di ogni altra azione esecutiva, salvo ogni ulteriore migliore disposizione alla scadenza del predetto termine e salvo quant’altro disponga il Governo Nazionale per la fiscalità statale.

È il momento dell’unità e della solidarietà per affrontare e vincere questa grande sfida. Noi ci siamo.

PD Corigliano-Rossano

Capogruppo Consiliare PD Aldo Zagarese



