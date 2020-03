“Donare il sangue è importante anche in tempi di coronavirus”, appello di Reale (Lega)

“L’emergenza sanitaria causata dal cosiddetto coronavirus ha, di fatto, determinato un’altra emergenza, anche questa di grave entità perché mette a repentaglio la vita di tantissime persone che hanno bisogno di aiuto e assistenza. Si registra, infatti, in tutto il Paese, una notevole carenza di trasfusioni di sangue. Non dobbiamo abbandonare la cultura della donazione del sangue, un importante valore che è fonte basilare per donne e uomini d’ogni età”.

L’accorato appello porta la firma di Marika Reale, membro della segreteria regionale del partito della Lega in Calabria. La dinamica esponente politica di Corigliano Rossano pone, infatti, l’accento sulla necessità della sensibilizzazione nella direzione della donazione.

“Non possiamo e non dobbiamo demordere da quello che è un obiettivo di vitale importanza per numerosi nostri fratelli e sorelle: donare il sangue è un atto di civiltà e di generosità. L’emergenza coronavirus ha arrecato non poche conseguenze in tale direzione ed è per questo che il partito della Lega a tutti i livelli – dichiara Reale – ha avviato una grande campagna di mobilitazione sull’intero territorio nazionale, un'utile opera di sensibilizzazione che sta dando già i suoi frutti. La scrivente è impegnata in tal senso in prima persona, accogliendo in pieno l’esempio che giunge puntuale dal nostro leader nazionale Matteo Salvini e dai dirigenti regionali del partito in Calabria, Invernizzi e Rauti, dimostratisi molto sensibili e attenti anche in questo campo. La Lega, anche in Calabria, si sta rivelando una grande e affiatata famiglia che ha promosso in tutti i territori azioni concrete nell’ottica dell’incentivazione della donazione del sangue e all'insegna della massima sicurezza. Dobbiamo essere tutti uniti su questo fronte e ciascuno di noi è chiamato a fare la propria parte”.

Fabio Pistoia

Stampa Email