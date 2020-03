Le congratulazioni di Forza Italia per la nomina di Gianluca Gallo Assessore regionale all’Agricoltura e al Welfare



A Gianluca Gallo giungano le nostre congratulazioni per la nomina ad assessore regionale all’Agricoltura e al Welfare della Calabria; è l’uomo giusto al posto giusto. Apprezziamo la scelta operata dalla presidente Santelli, che ha nominato una figura di alto profilo, spessore e competenza. Così commenta Giuseppe Turano –commissario cittadino di Forza Italia– la nomina di Gianluca Gallo.

Siamo davvero lieti che l’On.le Santelli l’abbia scelto per settori strategici come quelli dell’ Agricoltura e del Welfare: per come lo conosciamo, siamo certi che Gallo saprà affrontare questa responsabilità con impegno, competenza e determinazione. L’Assessore Gallo è la testimonianza di una politica non improvvisata, fatta di impegno quotidiano e di partecipazione attiva nell’interpretare i problemi della nostra realtà e nel lottare per la loro risoluzione. Un incarico prestigioso non solo per il diretto interessato, ma anche per la nostra città –continua Turano– perché da oggi la filiera istituzionale è certamente più forte e potrà garantire maggiori risposte e opportunità di crescita alla nostra comunità incentrata su una economia a forte vocazione agricola e nello stesso tempo afflitta da un sistema del Welfare debole soprattutto per le classi meno agiate. Confermiamo l’impegno di Forza Italia a sostenere tutte le iniziative che contribuiranno a favorire nuove opportunità per il nostro territorio. Oggi il compito di Gianluca Gallo e della nuova Giunta, guidata da Jole Santelli, è ancora più gravoso per il momento di particolare difficoltà che stiamo affrontando e che sta condizionando la vita di tutti i cittadini. Ci auguriamo quanto prima di tornare alla normalità. A tal proposito esortiamo i cittadini, i quali stanno dando prova di grande responsabilità, a seguire scrupolosamente le prescrizioni delle Autorità al fine di contenere il diffondersi del coronavirus ed evitare che, anche nella nostra Regione, si verifichino situazioni emergenziali che metterebbero ancora più in difficoltà un sistema sanitario deficitario. Abbandoniamo, quindi, almeno in questo momento, inutili polemiche nella affannosa e vana ricerca di responsabilità e proclami ed esaltazioni da campagna elettorale, con rovinose cadute di stile. Oggi è il momento dell’unità e della solidarietà per sconfiggere questo male oscuro. Alla nuova Giunta regionale – conclude Turano – formulo dunque i migliori auguri di buon lavoro nella speranza che quella che sta per aprirsi possa essere una stagione decisiva per Calabria dopo anni di oblìo.

Giuseppe Turano

Commissario Unico Forza Italia Corigliano-Rossano

