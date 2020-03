Dopo il sequestro di persona ecco l'evasione fiscale. La mamma dei cretini è sempre incinta

Dopo il sequestro di persona che stiamo subendo, anche per via dell’incapacità e della superficialità di chi ci governa, la parola d’ordine che oggi circola è: non bisogna fare polemica. Come se le critiche a un sistema politico-burocratico di cialtroni e incompetenti non siano permesse. Sembra di vivere una specie di stato di guerra, per cui, chi parla troppo, potrebbe essere accusato di alto tradimento.

Noi, però, che non siamo disposti a farci contagiare dal virus dell’autocensura e della cretineria, preferiamo scrivere e parlare, per ricordare fatti, dichiarazioni e idiozie da cui la nostra memoria speriamo non guarisca mai. Intanto, cominciamo con Fabio Fazio, che su Repubblica riflette sul virus e scrive che se mancano posti letto negli ospedali è anche colpa degli evasori fiscali, ovviamente problema del momento. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

