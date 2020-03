I danni del Covid19

Apprendiamo che nell’ospedale Compagna è stata chiusa Chirurgia e Neurologia oltre al pronto soccorso che diventa solo H12 significa dalle 8 -20, questa l’ultima goccia che porterà al suicidio delle strutture sanitarie di Corigliano che così perde assolutamente ruolo e senso, tenuto conto che Rossano verrà anche potenziata essendo sede di covid19. Queste sono scelte che sono il linea con i danni della fusione tra i due comuni, che punta ad avere un solo ospedale, e pare quindi che i gio ho siano già stati fatti, ricadendo su Rossano, in attesa naturalmente dell’ospedale fantasma di Inziti!

Perché mai non si sia voluto salvare l’Ospedale Compagna resta una scelta politica inspiegabile, anche perché oggi si poteva fare di necessità virtù, e mentre in tutt’Italia si stanno svenando per diversificare gli ospedali nelle due tipologie “sporche” quelle covid19 e quelle pulite, addirittura mettendo in piedi ospedali da campo, noi avevamo un’opportunità irripetibile:

diversificare i due nosocomi il Giannettasio Covid mentre il Compagna no Covid.

Questo avrebbe permesso di diversificare l’offerta sanitaria, ma soprattutto non creare la promiscuità nello stesso ospedale dei ricoverati/ ricoverandi Covid con gli ammalati normali, affidandosi a pericolosissimi percorsi adiacenti se non tangenti ed intersecanti che possono provocare esiti di contaminazioni nefaste per tutti, operatori e pazienti.

In tal modo oltre a salvaguardare per i cittadini la sopravvivenza del secondo ospedale, a Corigliano sarebbe potuto restare oltre al pronto soccorso “ pulito” per come c’è sempre stato anche tutte quelle prestazioni che niente hanno a che fare con il virus.

Si è voluto seguire invece la strada più drastica quella della scorciatoia ovvero dell’asso piglia tutto che non è il tempo di sottolineare in questa fase ma che sarà interessante capire per il futuro dove ci porterà con queste rovinose scelte politiche!

Un altro risultato nefasto per Corigliano della fusione!

Mario Gallina Presidente CRA

