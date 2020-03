Di nuovo? Giù le mani dal Pronto Soccorso

La parziale chiusura del pronto soccorso dell’ospedale “Guido Compagna” di Corigliano-Rossano è assolutamente inaccettabile, specie in piena emergenza coronavirus. Il pronto soccorso rappresenta un’unità indispensabile per il nosocomio coriglianese e non può certo svolgere un’attività “part-time” dalle 8 alle 20. Piuttosto l'Asp si attivi immediatamente per l'apertura H24 del pre triage,

onde evitare il ripetersi accidentale di situazioni di contagio dei locali ospedalieri come già più volte è successo in questi giorni, ed evitare in tal modo di dover paralizzare le attività mediche e di soccorso ai cittadini. Comprendiamo poi, ma solo ed esclusivamente per la situazione contingente legata all'emergenza COVID19, la sospensione momentanea dei ricoveri nei reparti di Chirurgia e Neurologia. Siamo in prima linea nella difesa del nosocomio “Compagna” e mai permetteremo un ulteriore depauperamento dei nostri presidi ospedalieri. Ci rivolgeremo direttamente all’ASP di Cosenza e lo faremo formalmente nelle prossime ore. Che l’emergenza non sia la foglia di fico di decisioni maldestre e pericolose per l’incolumità e la tranquillità, indispensabile ora più che mai, dei cittadini di Corigliano-Rossano.



Corigliano-Rossano domani

