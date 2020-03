Verdi: questo è il momento di dare una mano, serve la collaborazione di tutti

Corigliano Rossano. Abbiamo istituito uno sportello per portare, in giornata, la spesa a casa dei cittadini; stiamo garantendo i servizi essenziali. Stiamo facendo di tutto per cercare di contenere il più possibile i casi di contagio, anche a costo di mettere a rischio la nostra salute. Eppure si cerca di fare polemica a tutti i costi contestando alcune misure adottate per fronteggiare un nemico che non guarda in faccia nessuno. Questo è il momento di dare una mano, serve la collaborazione di tutti.

Serve il senso di responsabilità di ognuno di noi per non mettere in discussione la possibilità di superare questo difficile spaccato della nostra esistenza. Bisogna gestire l’emergenza anche a costo di adottare misure sofferte che ci chiedono di modificare e limitare le nostre abitudini, ma che sono necessarie, dovute, urgenti e allo stesso tempo ponderate. Chi ha responsabilità politica, vogliamo ricordarlo, rappresenta il popolo. Il popolo oggi ha bisogno di certezze e non di una classe politica che nel momento in cui la gente muore, pensa al consenso personale. E’ necessario attenersi alle indicazioni che ci vengono impartite dalle Istituzioni che, senza sosta, stanno dando prontamente risposte e soluzioni. Non è il momento di dare giudizi di parte. Il dovere di chi ha responsabilità politiche oggi, è quello di fare gli interessi dei cittadini. Ci sono troppi episodi che riguardano la sanità pubblica che devono far riflettere. Quello che sta succedendo in questi giorni dovrebbe finalmente mettere tutti d’accordo. Abbiamo un servizio sanitario da terzo mondo. L’unica arma che abbiamo è cercare di contenere il più possibile la diffusione del virus. Anche noi abbiamo detto delle cose al sindaco. Le abbiamo dette da un punto di vista politico e nell’interesse pubblico, senza apparizioni mediatiche. Abbiamo incoraggiato il sindaco. Stiamo dando una mano allo sportello della solidarietà. Questo è il momento di agire. Adesso non può esserci spazio per le polemiche, bisogna dare il proprio contributo.

Antonio ROMANO – Co. portavoce VERDI CoriglianoRossano





