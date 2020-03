Una società di c.....i ai tempi del coronavirus

Incontro, per strada, un caro amico, che prima degli arresti domiciliari da coronavirus vedevo la mattina al bar, per il solito caffè. Il quale, mentre mi saluta a distanza di sicurezza e con mascherina fatta in casa, mi fa: “Ma secondo te, quando questa merda di virus sarà debellato, staremo meglio o peggio?”. Gli rispondo che non so se staremo meglio o peggio.

Certo saremo diversi, o almeno lo spero, perché questo clima di isolamento coatto ci obbligherà a pensare che quando torneremo alla normalità, troveremo un paese gravemente ammalato, che in qualche modo mette a rischio tutti noi: non già in termini sanitari, ma culturali, economici, sociali.

