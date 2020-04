Aux armes citoyens! Formez vos bataillons!

Come avevamo scritto sin dall'inizio, e in tempi non sospetti, qui, più che un'epidemia da coronavirus, è scoppiata un'epidemia d'imbecillità, caratterizzata da due fasi: quella sanitaria, gestita da incoscienti che sottovalutando, all'inizio, il virus hanno provocato 12000 morti, e quella economico-finanziaria, gestita, oltre che dalla classe politica peggiore della storia repubblicana, dalla burocrazia più ignorante, ottusa e incapace di tutti i tempi.

A dimostrarlo il sito INPS, che è andato in tilt (ed era prevedibile, viste le migliaia di persone rimaste senza lavoro per la chiusura totale delle attività) nel primo giorno utile per presentare le domande di sussidio per lavoratori e partite IVA. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

