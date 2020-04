Il mio barbiere ha detto no al Mes, perché unico strumento ad avere condizionalità

Se non fossero bastati i 60 milioni di allenatori e politici in giro da anni per bar, marciapiedi e botteghe, ecco, in epoca di coronavirus, 60 milioni di virologi e economisti. I quali con lo stesso piglio e le stesse competenze di barbieri e bottegai vogliono non solo spiegarci come usciremo dall’epidemia, ma anche come usciremo dalla crisi economica che si è scatenata. Così, ecco le dotte elucubrazioni sul Mes, che, come dice un caro amico professionista che sull’argomento ha le stesse competenze di un barbiere,

sarebbe inaccettabile perché, come dice la Meloni, nota statista di spessore, porrebbe condizioni capestro alla povera e virtuosa Italia, che finora il debito pubblico lo ha ingrossato non per finanziare la spesa corrente improduttiva, vedi reddito di cittadinanza e quota 100 (costati all’incirca 40 miliardi), ma per migliorare ricerca, sanità e infrastrutture. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

