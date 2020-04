Caro De Luca, se il Nord chiude, la Campania e il Sud muoiono (di fame)

Il governatore della Campania, De Luca, in una delle sue ultime pittoresche esternazioni, ha detto di essere pronto a chiudere i confini della Campania, qualora qualche suo collega dovesse proclamare frettolosamente la fine del lockdown. La minaccia è, chiaramente, rivolta alle regioni del Nord, dove il contagio è ancora forte, per i cui cittadini De Luca è pronto a firmare un’ordinanza che ne impedirebbe l’ingresso in territorio campano.

Una posizione legittima, non c’è che dire. Peccato, però, che De Luca non tenga conto delle reali esigenze della Campania e del Sud in generale. Perché se le regioni del Nord, a cominciare da quelle più infette, che sono Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, vogliono tornare al più presto libere, non è per andare al mare o a contemplare l’inquietante Vesuvio, ma per mettersi al più presto al lavoro. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

