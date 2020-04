Corigliano-Rossano | Ospedale, “Polo Covid”: l’egoismo di certi medici e la non collaborazione della minoranza

Alcune riflessioni su quanto circola oggi circa la pandemia in atto e l’istituzione di un centro Covid nel plesso ospedaliero di Rossano. La prima è che ci sono malati, è inevitabile, di infezione da Covid e di tutte le altre patologie. La seconda è che abbiamo due plessi ospedalieri con relativo Pronto soccorso. Dove si recano o vengono trasportati i pazienti che hanno bisogno di assistenza e ne hanno diritto (o no?) ovviamente in Pronto soccorso.

Fino ad oggi gli utenti erano vicini tra di loro, oggi non dovrebbe essere più possibile, ma i nostri locali non sono sufficienti e neppure attrezzati per cui si trovano insieme la frattura con la colica e con la polmonite. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

