Qui, fra poco, scoppierà una rivolta da far sembrare i gilet gialli dei dilettanti

Possibile che tanti osservatori politici continuino a non chiedersi su quali basi si fondi il senso di responsabilità con cui il popolo italiano sta affrontando l’emergenza coronavirus? Possibile che tanti, troppi, osservatori non si siano ancora chiesti grazie a cosa gli italiani sopportino, in silenzio, la dittatura sanitaria proclamata dal governo più incapace della storia repubblica e dai suoi balordi consiglieri scientifici?

E' possibile, perché tanti osservatori politici non hanno ancora capito che gli italiani fanno tutto questo perché abbondano di pazienza. Ma la pazienza, si sa, ha un limite, che è stato ampiamente superato, per le troppe incertezze e le insopportabili confusioni che caratterizzano il governo e i suoi inossidabili consiglieri, i quali dicono tutto e il contrario di tutto, in men che non si dica e giorno dopo giorno.

