25 aprile Festa della Liberazione, cantiamo tutti Bella Ciao

Il PD Nazionale ha aderito all’appello lanciato dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia per celebrare la Liberazione con “Bella Ciao” in ogni casa.L’appuntamento è alle 15 di sabato 25, esponendo il tricolore dalle finestre e cantando Bella Ciao, per ricordare il valore di una data così significativa, per far rivivere la Memoria di chi, con sacrificio e coraggio, ha lottato per la liberazione dell’Italia.

È un dovere tenere alto il valore della Resistenza e della Memoria di chi ha combattuto contro la dittatura, soprattutto alla luce delle provocazioni di revisionismo storio da parte di forze di destra nostalgiche. Il 25 aprile è la festa di tutti coloro che si riconoscono nei valori democratici e antifascisti della nostra Costituzione.

