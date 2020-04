Dopo 75 anni, il primo 25 aprile senza libertà. E il perché non è affatto scontato…

Oggi è il 25 aprile, sappiamo cosa rappresenta simbolicamente per gli italiani, ma guardiamoci intorno. Siamo agli “arresti domiciliari”, non possiamo parlare, non possiamo avvicinarci ad altre persone, siamo in uno stato di polizia. Ci sarà chi punta il dito, gridando alla complottista di turno, alle fake news di turno, ma la cosa è seria, e vorrei lanciare un grido di aiuto a tutti quelli che hanno ancora un cervello pensante, non ancora intorpidito, soprattutto a donne e uomini di legge, che potrebbero attivare diverse denunce, per questo stato di cose. Ormai possiamo comunicare solo nel web.

È vero che ci hanno chiusi in casa, e questo rende difficile comunicare, mettersi d’accordo sul da farsi, ma proprio per questo facciamoci una domanda, anzi facciamocene di più. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

Stampa Email