Il Mns Corigliano-Rossano confluisce in Fratelli d’Italia

La maggior parte degli aderenti al Movimento nazionale per la Sovranita’ del comune Corigliano-Rossano, nell’ambito della decisione del Movimento di confluire, anche a livello territoriale, nel Partito guidato da Giorgia Meloni, ha concorso alla costituzione del Circolo ‘’Centro storico’’ di Fratelli d’Italia, nella consapevolezza che la rinascita del territorio non puo’ prescindere dalla valorizzazione della sua Area identitaria e dal suo patrimonio di valori connessi con la Comunita’ che opera in quest'Area e che li esprime.

‘’Vogliamo contribuire – hanno detto Domenico Campana e Rodolfo Alfieri, tra i fondatori del Circolo di cui e’ portavoce Giuseppe Antoniotti, -a concorrere a rappresentare una realta’ cittadina fortemente identitaria e con specifiche esigenze e bisogni. Siamo certi che il Circolo di Fratelli d’Italia, sia un luogo di aggregazione e di partecipazione per l’elaborazione di proposte e di iniziative , in particolare in questo difficile momento di emergenza sanitaria. E nell’auspicio di un suo prossimo superamento, contribuire ,nella condivisione con il Governo della Regione, a dare risposte concrete all’emergenza economica e sociale causata da quella sanitaria ed aggravata da annosi problemi non risolti sul territorio a cominciare da quelli connessi con un processo di fusione che sembra si sia arenato e che non si puo’ dire compiuto con la sola nascita del nuovo comune Corigliano-Rossano’’.

