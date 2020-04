Coronavirus: in ospedale si rischiano danni collaterali

Il coronavirus finirà prima o poi per ucciderci, non solo in modo diretto, cioè infettandoci e, nei casi più gravi, portandoci alla morte, com’è risaputo, ma perché, nei nostri ospedali, la pandemia sta forzando la sospensione di alcune prestazioni specialistiche ospedaliere. Oddio, non è che prima dell’epidemia queste prestazioni fossero garantite alla grande, i disservizi c’erano comunque, ma oggi, forse per via del panico da contagio, scatenato dal virus, l’andazzo pare sia diventato preoccupante.

Perciò, ci siamo allarmati quando tanti nostri concittadini, che in questi giorni dovevano sottoporsi a visite per patologie anche complesse, sono stati costretti a tornare indietro per la chiusura degli ambulatori ospedalieri, la cui apertura, gli avrebbero riferito, sarebbe stata bloccata da un’ordinanza del presidente della regione, causa coronavirus. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

