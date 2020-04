Il Movimento del Territorio sostiene la scelta della Santelli: “Prudenti sì, ma ripartiamo”

“Intendiamo, con questa nota, prendere una posizione netta di sostegno in ordine a quella che definiamo una “coraggiosa e sensibile” decisione del Presidente del Consiglio Regionale, onorevole Jole Santelli, circa la riapertura anticipata delle piccole attività commerciali. Cari concittadini, l’economia calabrese deve rimettersi immediatamente in moto!

Comprendiamo il timore di molti di voi – condiviso da noi stessi – circa il pericolo che si possa riaprire una improvvisa via di contagio, ma siamo qui per chiedere, a tutta voce, al mondo istituzionale, nonché facendo appello al buon senso della comunità, di fronteggiare questo periodo di convivenza col virus, che durerà fino a quando si troverà un antidoto che ne distrugga gli effetti, con coraggio e forza di volontà”.

È questa la posizione espressa dal Movimento del Territorio, guidato dall’ex sindaco di Corigliano Pasqualina Straface, in merito alla querelle in atto sull’ultima ordinanza regionale.

“Animati, come sempre, dal desiderio di difendere le categorie sociali in difficoltà, crediamo che le piccole attività commerciali debbano poter essere messe nella condizione di riprendere subito il proprio lavoro, naturalmente ed indefettibilmente osservando le rigide e scrupolose misure di sicurezza poste a loro carico. È sotto gli occhi di tutti la sofferenza di molti di noi, che non riescono più a fronteggiare le esigenze – addirittura alimentari – quotidiane, posto che gli aiuti che il Governo sta disponendo risultano inadeguati per più ordini di motivi: primo, perché non sono ancora arrivati a tutti; secondo, perché si tratta di cifra non idonea a provvedere al sostentamento di una famiglia; terzo, perché chi si trovava già in condizioni economiche precarie, una volta ricevuto il supporto, si è visto addebitare dalle banche i crediti arretrati ed è finito, cosi, a percepire giusto qualche decina di euro. Non stiamo, in questa sede, a contestare le decisioni di politica economica del Governo, per le quali ci riserviamo di spendere qualche parola quando ci troveremo nel pieno della fase di ripresa, ma rimarchiamo in coro con il Governatore Santelli – proseguono dal Movimento del Territorio – che il popolo ha bisogno e diritto di lavorare, in piena sicurezza per sé e per i clienti. Guarda in alto la Calabria che ci piace, e che fa delle sue ferite la sua forza, e come una prode guerriera si rialza e ricomincia a costruire il suo avvenire”.

Fabio Pistoia





