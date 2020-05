Sanità in Calabria | Sul tavolo del ministro Speranza le proposte dei Democratici riformisti nel Pd

“Prima la salute!!!” è il titolo del corposo documento politico rivolto al titolare del dicastero

«Al Ministro della Salute,

on. Roberto Speranza.



Carissimo Ministro,

La sanità calabrese, nonostante il valido lavoro prestato da molti operatori sanitari, in questa fase di pandemia, è stremata da quasi 11 anni di “Piano di rientro dal debito” gestiti dal susseguirsi di 4 commissari affiancati, da tempo immemore, da KPMG e da AGENAS oltrechè dal Ministero della Salute e dal MEF. In questi anni sono stati chiusi molti presidi ospedalieri senza che questi fossero trasformati in “Case della Salute”, non sono state attivate le “Strutture sanitarie territoriali intermedie” provocando, pertanto, una “desertificazione della Medicina distrettuale” e saturando gli ospedali con le richieste, da parte dei calabresi, di prestazioni sanitarie prettamente ambulatoriali e domiciliari.

Inoltre, se nel 2009 il Servizio sanitario produceva un disavanzo annuo di 253 milioni di euro, a fine 2018 il deficit annuo è stato di 203 milioni nonostante il blocco del turn over del personale che ha ridotto le unità lavorative a 19.655 nel quarto trimestre del 2019 con una perdita in 11 anni di 3.343 lavoratori andati in pensione. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

