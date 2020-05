I nostri dubbi sul Centro-Covid al Giannettasio

Il nostro silenzio in questi mesi è dovuto al fatto che non volevamo buttare benzina sul fuoco, e non perché non avevamo nulla da dire sulla gestione dell’ emergenza sanitaria Covid-19, per quanto molte decisioni non ci siamo piaciute abbiamo capito che, nessuno di noi era pronto a gestire un’ emergenza del genere. Detto questo ad oggi non possiamo più tacere, quando l’operato di questa amministrazione mette a rischio la salute dei cittadini. Ci riferiamo all’apertura del Centro Covid- 19 presso il Presidio Ospedaliero Giannettasio.

Le indicazioni del Ministro Speranza al riguardo sono molto chiare: gli HOSPITAL COVID​ sono strutture ospedaliere che si occupano solo della cura dei contagiati. Pertanto la struttura sanitaria adatta ad essere convertita in Ospedale COVID deve possedere dei requisiti di spazi e impiantistica tali da consentire la definizione di aree e percorsi dedicati, dove i pazienti possono essere curati adeguatamente garantendo la sicurezza per loro e per gli Operatori Sanitari. Vedi G.O.M REGGIO CALABRIA

Inoltre l’ordinanza regionale n.29 del 2020 all’art.8 dice che ( citiamo testualmente): ​ E‘ fatto divieto alle Aziende Sanitarie Provinciali e alle Aziende Ospedaliere regionali di adottare qualsiasi autonomo provvedimento o determinazione correlati all’emergenza coronavirus, non derivante da puntuali disposizioni regionali o nazionali, se non preliminarmente concordato con il soggetto attuatore, che si avvale, all’uopo, dei soggetti delegati di cui all’Ordinanza n. 2/2020.

Ci sembra che sia sotto gli occhi tutti che questi requisiti non siano appieno soddisfatti dal presidio Rossanese, e che oltre le caratteristiche strutturali si disattende​ completamente l’ordinanza regionale.

E allora ci viene naturale chiederci come mai il Sindaco si sia impuntato, su questa strada quando il rischio sarebbe il trasferimento di interi reparti essenziali presso altre strutture? Non possiamo credere che lo abbia fatto per qualche posto in più in sala rianimazione, senza personale tra l’altro.

Come mai non si è pensato considerato che la Città ha due presidi ospedalieri, di convertire uno come Centro Covid e trasferire i reparti all’altro?

Sul Presidio Compagna il Sindaco perché non prende posizione e dice chiaramente che le sue intenzioni sono chiaramente quelle di non alzare un dito per quest’ultimo. Chiara è la politica di accentramento sul presidio Rossanese.

La politica coraggiosa si fa soprattutto sulle prese di posizioni che potrebbero far perdere consensi, ma l’onesta politica non è da tutti…

Stampa Email