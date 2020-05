E ora facciamogliela pagare a chi sta distruggendo le nostre vite e le nostre aziende

Dice un vecchio proverbio: “se Maometto non va dalla montagna, la montagna va da Maometto”. Che tradotto ai tempi del coronavirus significa che se il governo più cialtrone d’Europa non si leva al più presto dai co...oni e non si sbloccano i lucchetti che ci tengono, abusivamente, agli arresti domiciliari, dovremo pensarci da soli.

Ma non con le armi, ma attraverso una serie di pesantissime azioni legali collettive contro le sanzioni “Covid 19” staccate ai cittadini per le libere uscite non autorizzate e per i danni causati a imprenditori e commercianti per il lockdown. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

