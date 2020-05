Lettera aperta ai neo consiglieri regionali Giuseppe Graziano e Gianluca Gallo

Le eventuali critiche, giustamente fatte a suo tempo al già ex presidente Oliverio, a proposito dei ritardi per la costruzione dell'Ospedale unico, adesso che lor signori sono consiglieri regionali, e avete quindi il potere, affrontate con severità e saggezza questo importante e sentito problema da parte fi tutta la popolazione della Sibaritide. Fate sapere ai cittadini e ai vostri elettori a che punto à l’iter burocratico relativo alla realizzazione di questa opera.

Fate sapere, fino ad oggi, quante centinaia di milioni di euro sono stati stanziati, spesi e quali bocche eventualmente sono andati a saziare, e se c'e' speranza che la prossima generazione potrà vedere finita l'opera, indispensabile per una sanità decente. Altra opera vitale, importante per un eventuale sviluppo economico è il porto di Sibari, (già argomento di becera propaganda politica di qualche esponente del Movimento 5 stelle) che grazie ai suoi fondali (circa 25- 27 metri) ed alla posizione strategica nel Mediterraneo, permette l' attracco alle più moderne e grandi navi commerciali. Mi permetto di ricordarvi che da studi fatti il porto può essere adibito a porto commerciale, e che quindi tra indotto e mano d' opera potrebbe creare circa 14 mila posti di lavoro, panacea vitale per la fascia ionica. Lo stesso, vale per il terzo lotto della S. S. 106, da Roseto Capo Spulico fino ad arrivare a Crotone. Dunque si può capire che la partita in gioco non è l'interesse della politica, la salvaguardia del potere e dei privilegi consolidati, bensì l'interesse del bene comune. Si spera che la vostra elezione a consigliere regionale porti delle novità rispetto ad un passato alquanto beffardo, bugiardo e noioso, se non fosse altro che siamo stanchi delle annose promesse politiche puntualmente disattese, fatte da una classe politica arruffona ed egoista!

Con la solita stima e rispetto.

Vostro Giorgio Luzzi.

Corigliano-Rossano 06.05.2020



Movimento Centro Storico Corigliano Calabro- Luzzi Giorgio



