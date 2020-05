Rapani: il segretario (molto) particolare dell’assessore regionale al lavoro non pagò i suoi lavoratori!

No. Noi non apparteniamo al giornalismo locale del politicamente corretto sempre e comunque. Vale a dire quello che nella giornata di ieri ha dato notizia che l’assessore regionale al Lavoro Fausto Orsomarso (foto a sinistra) ha nominato nel proprio staff «l’ex coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, nonché candidato non eletto alle ultime Regionali, Ernesto Rapani, che svolgerà il ruolo di segretario particolare al 50% del trattamento». La notizia, infatti, a noialtri fa specie abbastanza per poterla liquidare così. Sarebbe un vero peccato. Già. Che all’architetto 52enne Ernesto Rapani (foto a destra) di Fdi - stesso partito dell’assessore Orsomarso - nessuno potesse negare un posto di (non) lavoro a sbafo dei cittadini calabresi in virtù della propria assoluta “fedeltà di maglia” certo non scandalizza né AltrePagine né nessuno.

In fondo, un posto di portaborse non si nega a nessuno LEGGI ARTICOLO COMPLETO

