Adesso Basta!!! Siamo con gli Operatori della Sanità

Pretendiamo che venga rispettato la sicurezza del personale sanitario e il diritto alla salute del nostro territorio!!!

Conosciamo il dott. Rizzo e ne apprezziamo la professionalità e ringraziamo lui e tutto il personale medico, paramedico e gli operatori per come stanno conducendo la lotta al covid 19, pur nelle gravi difficoltà che registra la sanità territoriale.

Con grande amarezza abbiamo l'ulteriore conferma del già denunciato precario stato della sanità sibarita e di come i nostri operatori e, più in generale, i cittadini siano "abbandonati al proprio destino".

BASTA, È ORA DI DIRE BASTA!!!

Chiediamo pubblicamente al Presidente Santelli, invitando contestualmente i nostri rappresentanti in Consiglio Regionale a presentare in proposito formale interrogazione urgente,

- di pagare il dovuto agli operatori del 118,

- di processare i tamponi effettuati nella sibaritide in massimo 24 ore

- di autorizzare e fornire il laboratorio di Corigliano Rossano di quanto necessario per processare gli stessi,

- di fornire immediatamente i DPI previsti per legge agli operatori sanitari.

Non possiamo e non vogliamo sostenere questa fase 2, più importante della fase 1, in queste condizioni.

ABBIAMO IL PIENO DIRITTO ALLA SALUTE E NE PRETENDIAMO IL RISPETTO E LA SUA TUTELA.

VOGLIAMO RISPOSTE IMMEDIATE E URGENTI ALTRIMENTI SAREMO COSTRETTI A PRESENTARE UN ESPOSTO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI!

PD

