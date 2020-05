Più che qualcosa da dirvi, c’è qualcosa da fare. Una città sommersa dai disagi e dal degrado

Terminata la fase 1 del Virus che ha completamente stravolto le nostre vite, ci stiamo avviando ad una ripresa graduale della normalità. I runner sono tornati a non essere più il “cancro sociale”, ma piuttosto semplici sportivi; qualche anziano riesce a godersi una chiacchiera a distanza metrica con qualche amico che non vedeva più da tempo; tra un asporto e un domicilio anche i ristoratori si stanno avviando ad una ripresa economica, seppur ancora minima.

Utopisticamente abbiamo sperato che una volta “liberi” avremmo trovato una città ordinata, pulita e ben organizzata. Tutt’altro. La situazione sembra essere allo stato brado. Seppur la tanto paventata manutenzione straordinaria dei parchi, annunciata dalla giunta comunale poco più di una settimana fa, i parchi pubblici risultano essere ancora pieni di erbacce, inaccessibili e sporchi. La spiaggia è ancora ricca di cumuli di spazzatura, fogne a cielo aperto e detriti vari. Certo in questi mesi la priorità è stata l’emergenza Covid-19, ma ci viene davvero difficile digerire di aver “ritrovato” una città completamente abbandonata a se stessa. Situazione Polo Covid-19. Seppur in altre zone d’Italia, si festeggiano ormai le chiusure dei reparti straordinari, a Corigliano Rossano, ed in particolare nello Spoke del N. Giannattasio, ci si continua ad impegnare, nonostante l’assenza di personale sanitario, per l’apertura straordinaria del Polo Covid-19, andando cosi, a ridurre automaticamente i servizi di altri reparti egualmente necessari. Una sicurezza del personale sanitario sempre più precaria e che in questo periodo è costretta addirittura a munirsi autonomamente del materiale DPI. In conclusione, prendiamo la palla al balzo su una delle tantissime uscite del primo cittadino durante l’ormai noto Talk-show dal titolo “Ho qualcosa da dirvi”, che quotidianamente va in scena sul personale profilo Facebook a tarda sera. Il sindaco Stasi con leggera ironia ha affermato: “Mi aspettavo questi attacchi politici”, noi di Italia Meridione ci teniamo a ricordare al nostro sindaco, che la politica è fatta anche di pareri contrastanti, di opposizione, reazioni infelici, e quindi sarebbe opportuno a volte fornire anche qualche risposta concreta, non solo ai movimenti politici, bensì all’intera comunità insoddisfatta del suo operato. Infine, tralasciando le critiche politiche, l’intera Area di Corigliano Rossano di Italia Meridione, ci tiene a fare i migliori auguri per le nomine dei nuovi commissari regionali del nostro partito, ed in particolare al commissario della provincia di Cosenza: Emilio De Bartolo.

Area Corigliano Rossano - Italia del Meridione

