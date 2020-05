Ampliamento delle concessioni marittime.. Scherziamo?

Apprendiamo che da un ​ incontro tra ​ le associazioni di categorie delle strutture di balneazione l’amministrazione comunale, quest’ultima si sia fatta carico di portare agli organi competenti, tra le altre richieste, anche quella dell’ ampliamento delle concessioni marittime. Noi capiamo ​ le tremende difficoltà che quest’anno dovranno affrontare l’intera categoria degli imprenditori turistici, e siamo tutti d’accordo sul fatto che per quest’ anno si debba sospendere il canone demaniale,​ ma la “ Spiaggia libera” non si tocca!!

Già da anni assistiamo alla progressiva riduzione della “ Spiaggia libera” a favore dei lidi di Balneazione ( non me ne vogliano gli imprenditori onesti di questa categoria). Non capiamo invece come sia possibile che si prenda in considerazione una proposta del genere ​ con​ l’emergenza sanitaria in corso , al contrario​ si dovrebbe dare la possibilità ​ a tutti i cittadini di andare in spiaggia tranquillamente e poter cosi rispettare le distanze di sicurezza. Ai cittadini che non possono permettersi il lido qualcuno ci pensa? Ricordiamo che : le spiagge sono beni di proprietà dello Stato (oppure di Regioni, Province o Comuni), inalienabili, inespropriabili e destinati a servire i bisogni della collettività, non i privati. All’amministrazione comunale diamo il suggerimento di pensare al più presto alla pulizia della spiaggia perché siamo già fuori tempo, e di non farsi carico di proposte che ledono un diritto della collettività. ​ L’ anno scorso abbiamo anche sorvolato sull’inefficienza del Comune per la pulizia considerato che il Sindaco si era da poco insediato , ma dopo un anno non è ammissibile che ancora ​ ci sia questo stato di degrado e di completo abbandono del nostro litorale.

