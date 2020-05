Diminuire l'IMU su Corigliano!

Il C.R.A.( Comitato Ritorno Autonomia) Rivendica una minore pressione fiscale al pari di Rossano per i cittadini di Corigliano.

Uno degli strascichi della Fusione tra la Città di Corigliano Calabro e la Città di Rossano è la forte differente pressione fiscale nel territorio della pseudo Città unica. L'Imu è l'imposta che con più evidenza mostra l'iniqua riscossione delle risorse sui cittadini della Città di Corigliano-Rossano.

Nonostante il valore e le rendite economiche degli immobili Rossanesi siano più alti degli immobili Coriglianesi l'Imu Coriglianese risulta essere di un ammontare doppio rispetto a quella Rossanese.

Come Comitato per il Ritorno all'Autonomia (CRA) riteniamo che l'emergenza Covid-19 ha imposto l'esigenza di adeguare l'imposta Imu in modo equo su tutto il territorio comunale.

In questo periodo di grave crisi economica non possiamo avere all'interno della stessa Città figli e figliastri.

Non possiamo condannare una parte della Città al fallimento economico totale per salvarne un'altra.

Dato che oggi pomeriggio alle 16 si terrà il Consiglio Comunale della Città di Corigliano-Rossano chiediamo, all'unanimità dei componenti del CRA, l'abbassamento immediato della quota dell'Imu fino ai livelli dei nostri concittadini Rossanesi.

Per il CRA Luciano Tramonti



