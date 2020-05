Meno mancette e più attenzione alle imprese, sennò, cari politici, la mafia ne farà un boccone

Non ci voleva di certo l’epidemia da coronavirus per capire che una nuova specie di politici meridionali ha messo radici nei palazzi del potere. Sono gl’inutili idioti: cioè personaggi mediocri, che spesso appartengono alla maggioranza che sostiene l’avvocato di Foggia, che oltre a non capire un ca..o di politica (e forse di nient’altro, visti i loro modesti stati di famiglia e curriculum professionali), rischiano di provocare enormi danni al paese.

Perché quando questi personaggetti dissertano, pensierosi, di MES, di economia o di grande politica, senza sapere un ca..o, magari pensando che basti un’elezione democratica per avere diritto di parola su tutto (come milioni di cretini che pensano che basti un profilo social per parlare di tutto), invece di occuparsi di uno dei principali problemi del paese e del Sud in particolare, che è la mafia, c’è da essere preoccupati: vuol dire che qui idiozia e irresponsabilità sono ormai dilaganti. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

