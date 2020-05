Corigliano Rossano Il tempo di prova è scaduto...

Il Meetup Corigliano in movimento chiede al Sindaco Stasi di dare risposte certe ai cittadini riguardo l'iter della famigerata costituzione di questa Citta Unica, sono passati 12 mesi e allo stato dei fatti non risulta nessuna presa di posizione per fare ripartire questa terza citta della Calabria.

Corigliano in Movimento scettico a questo tipo di Fusione lo ha detto in tempi non sospetti, l'abbiamo scritto più volte di seguire L'iter che spettava ad un'operazione importante come questa, ma tutti a proclamarsi grandi esperti di fusioni. Oggi allo stato dei fatti abbiamo una citta con disservizi enormi dalla viabilita alle condizioni igienico sanitari non adeguate con la presenza di numerose discariche a cielo aperto di varia natura che vanno ad aggiungersi alla situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, per non parlare di tutte le promesse fatte in campagna elettorale. Abbiamo appreso dalle testate giornalistiche che a breve ci sara un consiglio comunale con i rispettivi punti, formulazione dello Staturo e regolamenti del nuovo ente, la damanda che chiediamo alla S.V. avete interpellato la cittadinanza in merito alla questione? Attendiamo i prossimi steep successivi di questa fusione in termini di avvio definitivo della nuova Citta'.

