Corigliano-Rossano | Così non va, Veronica

Quando nel 1980 uscì “Così non va Veronica”, che certamente non s’annovera tra le canzoni più famose di Edoardo Bennato ma che per noi è tra le più simpatiche, il sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi (foto) non era neppure nato. Se egli abbia avuto mai modo d’ascoltarla in radio o altrove noialtri non possiamo certo saperlo, ad ogni modo su YouTube non gli sarà per nulla difficile andarsela a cercare e divertirsi un po’. È una storia d’amore finita male - “... senza di te, Veronica, mi arrangerò! Sarà un po’ dura all’inizio, non dico di no, ma voglio imparare a suonare il sassofono, e ci riuscirò!” - col grande cantautore napoletano che cambia prospettiva di vita, buttandola naturalmente in musica con un nuovo strumento

dopo avere annunciato a Veronica che egli prenderà un volo charter per la Giamaica il prossimo otto di agosto. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

Stampa Email