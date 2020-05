E anche l’area tecnica comunale viene trasferita a Rossano

Il gruppo Corigliano in Movimento esprime piena indignazione per ciò che il sindaco Flavio Stasi sta continuando a fare! Corigliano, area con maggiore densità di abitanti, vede spostare gli uffici comunali a Rossano.. Lei dimentica che l'area urbana di Corigliano raccoglie tutte le zone dei paesi albanesi, come Vaccarizzo, San Cosmo, San Demetrio, Spezzano.. che usufruiscono dei servizi nella nostra specifica zona, decentrando così gli uffici presso un'area che si ritiene isolata rispetto alle esigenze di tutti i cittadini della sibaritide.

Caro sindaco, la sera nei suoi post sui social, perchè non ci informa anche di questi sospetti spostamenti, invece di aggiornarci su questioni frivole che le danno solo visibilità, considerato che nella nostra area urbana il virus circola a causa di casi di ritorno.Caro sindaco piuttosto che continuare a portare acqua al suo mulino, vanificando le aspettative di una grande fetta dei suoi elettori su Corigliano, perchè non si impegna nel rendere la città più vivibile, partendo dalla pulizia del lungo mare in vista della stagione estiva? A tal proposito auspichiamo, nei riguardi dei consiglieri di maggioranza appartenenti all'area urbana di Corigliano, una presa di posizione differente e contraria rispetto a quanto sta accadendo.

