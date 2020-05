Non si chiacchiera... con superficialità sulla pelle dei cittadini...

Se pur la nota, della nuova sede comunale Corigliano Rossano individuata e da ubicare nell’aria nota, tutti gli addetti, conoscono luogo e nota, ormai l’utenza è attenta e scrupolosa sulle scelte effettuate per l unione di questa maledetta fusione! Conoscono leggi decreti e articoli! A maggior ragione, la sede dell’ufficio urbanistico e propriamente i faldoni… dovevano restare al loro posto e i documenti che testimoniano la storia di questo paese non dovevano essere per nessun motivo toccati, ciò significa che l’ufficio non doveva e non deve essere trasferito.

“Le guerre” e le battaglie si vincono anche con i soldati mercenari, basta un ottimo generale che riesce a coordinare i battaglioni e i soldati, quindi i preposti al servizio (dirigenti) basta che riuscivano a posizionare le divisioni al posto giusto che si potevano dare risposte esaurienti e concrete ai cittadini e l’ufficio col proprio organico poteva e doveva funzionare dando risposte sicure e certe ai cittadini con organicità, trasparenza e spirito di servizio. “ Il pesce emana cattivo odore dalla testa”. Ancora si fa in tempo….. evitate questo misfatto cittadini di Corigliano, classe politica di Corigliano, assessore fate un passo indietro riflettete con passionalità e amore per la vostra città, riflettete con razionalità intellettiva, non vi fate soggiogare “dal progetto politico dei burattinai”, Corigliano è nelle vostre mani “pensate ad oggi e programmate il domani”. Speriamo che eventuale nuova sede sia idonea da tutti i punti di vista specialmente dal punto di vista sismico, altrimenti i funzionari della Regione Calabria “sezione Genio Civile” avranno molto da fare. Le tanto famigerate e decantate barriere architettoniche sono state risolte adeguatamente in questo nuovo stabile? Sindaco, riveda la sua posizione, aveva promesso che la tanto tormentata decisione sarebbe passata attraverso gli organi di categoria, le forze sindacali, la gente, invece tutti sono stati informati da un autoarticolato che sostava davanti alla gradinata Sant’Antonio in un posteggio vietato “guarda caso nessun vigile era contrario a una sosta contro legge”. Sindaco ha scavalcato tutti, le voglio ricordare che lei è sindaco anche con il consenso dei coriglianesi, e le voglio ricordare che il suo mandato dura..… non è eterno….. ha valutato la sua caduta di immagine? Sorretta dalla popolazione in questo periodo! Ha valutato l’aumento dei disservizi e la disapprovazione in questo periodo? Bene sindaco ci vediamo a Filippi!

Stampa Email