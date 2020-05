Serie A, Serie B e Lega Pro

A noi le metafore calcistiche ci piacciono tanto, ma il Sindaco invece di citare “faldoni di serie a​ e b”, dovrebbe parlare di “ Aree urbane di seria A​ e B”.

Serie A: area urbana Rossano

Serie B: Area Urbana Corigliano

Lega Pro: le periferie diventante invivibili e ingestibili.

Ad avvalorare la nostra tesi è il completo trasferimento della vita politica cittadina​ nell’area Rossanese: Commissioni, Conferenze dei capi gruppo, Consiglio Comunale . Noi più volte abbiamo consigliato che si rendesse partecipe anche il nostro centro storico, e che questa privazione avrebbe portato ad un malcontento generale, ma non siamo stati mai ascoltati.

Gli uffici comunali si era detto che non​ sarebbero stati spostati e piano piano ​ ​ Palazzo Garopoli si svuota ogni giorno di Uffici essenziali per un territorio cosi vasto come area coriglianese. Questo non solo provoca un problema anche organizzativo, perché siamo sempre dell’idea che i cittadini devono essere messi in condizione di raggiungere gli uffici comunali, ma il Sindaco molto probabilmente non sa che dal Centro Storico coriglianese a quello rossanese ​ con un pullman si spendono più di 6 euro, lo stesso costo del pullman per Cosenza. Prima di provvedere allo spostamento di uffici non sarebbe stato forse più giusto riorganizzare i servizi?

Inoltre questi spostamenti vanno ad indebolire ancor di più il tessuto economico del centro Storico, mai valorizzato neanche dalle precedenti amministrazioni , e che basa la sua economia principalmente proprio sugli Uffici e sull’Ospedale (altro tasto dolente).

Ma oltre il danno anche la beffa, perché vorrei ricordare al Sindaco ​ che ​ è l’Area Urbana Corigliano che in termini di tasse è quella che contribuisce di più e quindi vorremmo che le nostre tasse venissero ridistribuite almeno equamente.

Infine, quello che per il Sindaco è stata percepita come una interferenza istituzionale, in realtà si chiama coerenza politica. Sui palchi i nostri rappresentanti istituzionali avevano ben chiaro sin dall’inizio che una fusione del genere non poteva avvenire senza preparazione e che avrebbe portato gravi danni ad entrambi le città, loro ci hanno messo la faccia e continuano a farlo con coerenza.

Stampa Email