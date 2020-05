Spazzatura bruciata, cosa c'è dietro?

Abbiamo avuto un'ondata di incendi dolosi in tutto il territorio, cittadino e non solo, aventi come obiettivo i cumuli di spazzatura indifferenziata giacenti per le strade. Liberandoci da ogni facile speculazione politica e da ogni strategia che alimenta facili populismi, il PD cittadino condanna, con fermezza questi atti, che restano criminosi, pericolosi e tesi ad incrementare i soli interessi della criminalità organizzata.

Non può sfuggirci, infatti, come si sia trattato di episodi quasi "sincronizzati" e che non hanno nessuna ragion d'essere rispetto alle esigenze di tutela della salute pubblica ne' tantomeno possono ricondursi a molto presunte rivendicazioni di "cittadini delusi da campagne elettorali".

Ed è proprio la salute pubblica che ci preme tutelare, ben sapendo come la diossina, liberata da questi incendi, rappresenti un pericolo ancor maggiore rispetto ai cumuli stessi.

Pur comprendendo la preoccupazione dei cittadini per la grave situazione che tutti stiamo subendo, non possiamo non evidenziare come sia un'emergenza complessa, che vive l'intero territorio regionale e che necessità di attenzione e interventi di più ampio respiro.

Manifestiamo, nuovamente, disponibilità a discutere con tutti i soggetti interessati al fine di trovare una soluzione definitiva alla gestione dei rifiuti (soprattutto in direzione del potenziamento della raccolta differenziata) e nell'interesse della collettività. Al tempo stesso chiediamo la massima attenzione delle autorità preposte e delle amministrazioni interessate affinché non prevalgano interessi criminosi rispetto all'interesse pubblico. È questo connubio che intercorre tra criminalità organizzata e rifiuti, più volte evidenziato dalle commissioni parlamentari antimafia, ad alimentare situazioni che danneggiano il territorio, le imprese oneste che svolgono il loro ruolo e l'ambiente. Ed è la tutela di questi interessi la nostra unica preoccupazione.

Circolo PD Corigliano Schiavonea

Circolo PD Corigliano Centro Storico

