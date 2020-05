La Disfatta del Movimento 5 Stelle sullo Ionio

Buongiorno carissimi GRILLINI, sembra che il movimento 5 stelle Ionico sia scomparso dal territorio, un inizio glorioso poi il nulla, ma analiziamo quali potrebbero essere i motivi. Dopo l'elezioni c'e' stato un corto circuito tra i tre deputati , la senatrice e i rappresentanti delle istituzioni e la base..

E' pure vero che questi eletti rappresentano tutta la Calabria pero' un'occhio di riguardo in piu al territorio penso che era dovuto. Dei quattro eletti pare almeno da quello che riusciamo a captare che due non risultino pervenuti e speghiamo il perchè? Sappiano tutti che dal quel glorioso referendum che ha portato le citta ad essere unica erano favorevoli a questa operazione risultata ad oggi un disastro per le due aree urbane, mentre gli altri due erano contrari ma non alla fusione ma ad un progetto che doveva avere senso. Il fallimento e' partito dalla presentazione della lista Corigliano Rossano per poi finire allo scempio delle elezioni Regionali con errori che si sono susseguiti a catena, sicuramente inesperti alla politica? La domanda che mi pongo che fine fara' il Movimento in primis sulla fascia ionica e poi in Calabria ?

