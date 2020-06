Caro Stasi, non importa di che colore sia il gatto, l'importante è che prenda i topi

Ritorniamo, per un attimo, sulle polemiche, dei giorni scorsi, sul trasferimento degli uffici tecnici da Corigliano a Rossano e proviamo a concentrarci sull’occasione ghiotta che avrebbe la classe politica d’opposizione per dimostrare che in questa fase di difficoltà è all’altezza della città e del territorio che rappresenta. L’occasione ghiotta, per un’opposizione seria e responsabile, è quella di sfidare sindaco e maggioranza non sulla questione della collocazione degli uffici comunali,

che è battaglia ridicola e di retroguardia, come fu quella per il tribunale peggiore della storia, ma sulla loro efficienza. Perché i cittadini più che uffici a due passi da casa, vogliono uffici che funzionino, a cominciare da quelli tecnici e giudiziari. È l’unica carta che una classe politica alternativa a quella di governo può utilizzare, in questo momento, per togliersi di dosso il profilo cupo dell’opposizione non costruttiva. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

