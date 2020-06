Lega, De Cicco eletto referente area urbana Corigliano

Giovane fortemente predisposto ai rapporti interpersonali e impegnato attivamente nella vita politica e sempre tra le fila della Lega, Piergiorgio De Cicco è stato eletto all'unanimità referente del partito di Matteo Salvini per l'area urbana di Corigliano.

De Cicco è un affermato e stimato imprenditore che ben incarna la figura del cittadino che intende impegnarsi in politica non per far di questa un mestiere, bensì per la passione che lo anima e la volontà di cambiare positivamente le sorti del territorio nel quale vive e opera. Ha sollevato sulla stampa e all'attenzione delle preposte istituzioni numerose problematiche e interessanti proposte, con una particolare predilezione per quelle afferenti il presente e soprattutto il futuro dell’area portuale di Corigliano Rossano e i relativi e possibili sbocchi turistici.

A Piergiorgio De Cicco, nonché a tutto l'affiatato gruppo dell'area urbana di Corigliano della Lega, gli auguri di buon lavoro.

Fabio Pistoia

