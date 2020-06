Reale (Lega): "Il tempo passa e le questioni aperte sono tante"

Siamo consapevoli ma non rassegnati, è nostro dovere non mollare e portare avanti le proprie battaglie con grande ottimismo. Lo ribadisco ancora, dobbiamo riprendere con forza il discorso del Tribunale soppresso, è impensabile che una città così importante debba essere mortificata proprio lì dove invece deve mostrare la sua forza , la giustizia e la sicurezza che da essa deve essere garantita .

Il dott.Gratteri è per tutti noi un valore a cui guardare per intraprendere il discorso con maggiore forza , poiché la Calabria, grazie al suo immane lavoro, sta dimostrando che, se si vuole, si può riscattare quell’immagine che per troppo tempo è stata infangata dalla piaga della Ndrangheta.

Così come dobbiamo riprendere con altrettanta forza la battaglia sulle infrastrutture, che il comitato “ Basta vittime sulla 106”, instancabile, porta avanti da sempre ed è per questo che noi abbiamo il dovere di affiancarlo e vigilare affinché i lavori del “Megalotto”, che stanno per partire , possano essere veloci e conclusivi, poiché

la grande opera dovrà presto essere una realtà .

La Lega di SALVINI considera questa infrastruttura essenziale e molto importante per la Calabria ionica e , contrariamente a quanto ci hanno voluto far credere alcune “stelle cadenti”, proprio il nostro leader SALVINI ha chiesto e ottenuto garanzie affinché venga rispettato il cronoprogramma dei lavori.

Dobbiamo inoltre aprire e rinforzare la battaglia più importante per i calabresi :quella della “sanità”.

Il sindaco deve iniziare a parlare di proposte concrete , troppo facile ribadire disaccordi con proposte di legge, se questi disaccordi poi non vengono affiancati da soluzioni veloci e fattibili nell’immediato. Non posso fare a meno di chiedermi come mai la terza città della Calabria non si affretti a pretendere una gestione autonoma , con relative risorse finanziarie?

Allo stesso modo mi domando come mai non si affretti ad aprire un tavolo operativo con tutti i sindaci dello jonio, da Terravecchia fino a Rocca Imperiale, e determinarsi ad unisono verso una gestione autonoma dei quattro ospedali, indipendenti da Cosenza? Io sono convinta che su una simile proposta troverebbe nella Lega una grande alleata.

Qualche altra perplessità sull'operato del nostro sindaco, un ambientalista convinto, che lascia il più grande patrimonio naturalistico del territorio calabrese nell’incuria e nell’abbandono più totale , una delusione persino per i suoi elettori.

Spero non me ne vorra’ il primo cittadino di Corigliano Rossano, non faccio campanilismo piuttosto un discorso obiettivo, ma lo spostamento degli uffici tecnici, compreso quello dell’avvocatura, a Rossano, per essere compreso ed accettato dai coriglianesi di contro, il sindaco, dovrà programmare e lasciare a l’area di Corigliano, almeno quegli uffici come l'anagrafe , la ragioneria generale, i tributi, i servizi sociali, la segreteria e di conseguenza la giunta comunale.

Sicuramente un discorso a parte riguarda l'autoparco, consiglio un'attenzione particolare.

Per concludere: giù le mani da Levato.

Marika Reale (segreteria regionale Lega SALVINI Calabria)

Stampa Email