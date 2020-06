Corigliano-Rossano | Il sindaco ordina, il popolo obbedisce!

Un sindaco che con l’emergenza del Coronavirus per qualche mese ci ha praticamente campato, e per il quale il fenomeno per gli stessi mesi s’è rivelato un alibi di ferro per deviare ogni tipo di discorso sulle tante deficienze amministrative accumulatesi da un anno in qua, giocoforza doveva inventarsi qualcosa perché lo show must go on

benché il fenomeno e la connessa emergenza siano oramai cessati da un bel pezzo alle latitudini di Corigliano-Rossano. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

Stampa Email