Stasi, sulla Sanità hai bisogno dell’Accompagnamento. Da Cotticelli, domani, portaci qualcuno che ne capisce

Continuo a leggere, purtroppo, imprecisioni e svarioni del nostro “competente” sindaco, che, anche sulla questione Salute dei Cittadini ha dimostrato, insieme, arroganza politica e ingenuità totale

E ciò, aggiunto alla sua totale inconcludenza politica (mi si dica un solo settore dove le cose sono migliorate..), alla responsabilità di aver fornito la Città di un giunta comunale di dilettanti selfisti sta determinando la fine ingloriosa di questa amara esperienza amministrativa.

L’ingenuo sindaco di questa Città non ne azzecca proprio una. E ogni volta che si confronta con chi governa la sanità a Cosenza e in Calabria, viene sbolognato con qualche promessina. O gli viene mollato qualche bidone.

Come è successo col Polo Covid,che Sindaci degni di tale ruolo, come quelli di Castrovillari e Cetraro,hanno fatto immediatamente chiudere nei loro ospedali, mentre Stasi ha lottato strenuamente per aprirne uno a Rossano, mandando in affanno i due Ospedali, per un aborto pericoloso per cittadini e operatori.

I primi di settembre 2019, con la solita inconcludente arroganza, senza alcun confronto con il consiglio comunale, accompagnato unicamente da papà Mingrone, incontrava Cotticelli, vendendo l’incontro come chissà quale successo. Invece solo dopo pochi giorni entravano in crisi reparti (alcuni definitivamente chiusi) e prestazioni.

Incapace politicamente di farci riavere nulla di ciò che ci è stato tolto,senza una minima idea globale di offerta di Salute da pretendere per i cittadini, Stasi oggi si rende conto- purtroppo- della differenza esistente tra usare un megafono e governare, consegnadogli una autorevolezza nella regione pari al due di coppa quando la briscola è a denari.

Infatti, nell’ultima vicenda del riordino ospedaliero, nessuno ha pensato di interpellarlo, nonostate rivesta anche la carica di presidente della più grande conferenza dei sindaci in materia di sanità della Calabria!

Per evitare che Cotticelli, domani, lo mandi a casa con qualche piccola promessa,consigliamo a Stasi di farsi accompagnare da qualcuno che di Sanità ne capisce...ma per davvero.

Noi intanto, come al solito, alleghiamo gli atti dell’ultimo provvedimento che determinano un altro colpo a carico dei Cittadini di Corigliano-Rossano.

Che potranno farsi un’idea su chi dice cose inesatte....

Allegato-A-DCA-91-Riordino-della-Rete-Ospedaliera

Allegato-al-DCA-91-Tabella-7A

Allegato-al-DCA-91-Tabella-2

Allegato-al-DCA-91-Tabella-3

Allegato-al-DCA-91-Tabella-4

DCA n.91 del 18.6.2020

