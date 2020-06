Dilettanti allo sbaraglio

La questione “Spezzano” è diventata un vero grattacapo per Il Sindaco Stasi e l’assessore Turano.

Proprio lei, l’assessore meno producente e​ più anonimo della Giunta Stasi, basti pensare che in un anno del suo assessorato ai Centri Storici nulla è stato fatto, ​ oggi ribalta alle cronache per un ricorso al Consiglio di Stato ​ che è quasi certo che porterà solo perdite alle casse comunali.

La vicenda è nota a tutti, e se dobbiamo essere sinceri anche a noi l’attuale contratto di illuminazione pubblica non è mai andato giù, ma davanti l’evidenza e soprattutto quando ci sono dei soldi pubblici in ballo forse non è il caso di fermarsi? Quando si amministra non si dovrebbe pensare al bene della cosa pubblica e non ​ alle sfide personali?.

La verità è che l’inesperienza e la​ saccenza di questa Giunta sta portando la terza Città della Calabria ( sempre sulla carta) a livelli di degrado inaccettabili.

Speriamo che il Consiglio di Stato si pronunci con sentenza positiva per il Comune , in caso contrario al Sindaco non gli resta che fare come il suo amico Zuccatelli, illegittimo all’Asp di Cosenza, rassegnare le dimissioni e andarsene per il bene della Città.

