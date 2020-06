Pulizia della Spiaggia non possiamo regalare i soldi!

La pulizia della spiaggia è il servizio di base per il turismo locale e ci meravigliamo che a fine Giugno non abbiamo ancora un contratto sottoscritto ed un servizio già in essere, ci viene difficile immaginare il servizio di pulizia tra i turisti distesi sul bagnasciuga. Ancora una volta non è stata coinvolta la Commissione Ambiente.

Riteniamo che la procedura di gara sia mancante di alcuni elementi giuridici essenziali.

Il disciplinare di gara ed il bando, come è già avvenuto in fase commissariale, sono stati compilati malissimo e non tutelano i cittadini.

Non facciamo una mera battaglia di principio ma dal rispetto delle regole dipendono i costi e la qualità del servizio sul nostro litorale.

Chiediamo in primis all'Amministrazione Comunale di decurtare dal costo del servizio previsto dal Capitolato, 127.092,22 €, i circa 20 giorni persi per la procedura di Gara, visto che, per come si scrive nel capitolato, il servizio doveva iniziare il 15 giugno e ad oggi non abbiamo neanche l'assegnazione. NON POSSIAMO REGALARE SOLDI!

Manca la richiesta dell'abilitazione necessaria e obbligatoria per "raccogliere e trasportare" i rifiuti solidi urbani (rsu), l'iscrizione al Registro Nazionale dei Gestori Ambientali, che garantisce la formazione degli operatori e il rispetto della normativa ambientale nello svolgimento del servizio e in tutte le fasi di smaltimento. Una normale cooperativa non può svolgere questi lavori, È VIETATO!

Manca la richiesta delle autorizzazioni per la raccolta dei rifiuti pericolosi, tra i quali risulta anche l'amianto, eventualmente trovati sul litorale.

Manca la richiesta dell'autorizzazione per intervenire sul demanio marittimo, anche questa obbligatoria per lo svolgimento del servizio in oggetto.

Insomma manca un Capitolato ed un servizio adeguato ad una Città di 76.000 abitanti.

Infine non comprendiamo perché sul sito del MEPA la procedura di gara si trovi all'interno della categoria " Servizi di Pulizia delle Strade e Servizi Invernali", escludendo molte aziende, visto che l'oggetto riguarda la pulizia del demanio marittimo.

Ricordiamo ancora una volta all'Amministrazione Comunale che la qualità dei servizi dipende dalla qualità degli atti amministrativi che produciamo, evitiamo figuracce di fronte il TAR.

Chiediamo di ritirare questa procedura di gara e di adeguare tutti gli atti di gara alla normativa nazionale vigente.

Francesco Madeo

Consigliere Comunale Gruppo Gente di Mare

Gennaro Scorza

Consigliere Comunale Gruppo UDC - Unione di Centro