“ Mare sporco a Schiavonea, l'Amministrazione faccia chiarezza”, foto-denuncia del Movimento del Territorio

“ Siamo quasi arrivati al mese di luglio e diversi tratti del borgo marinaro e turistico di Schiavonea versano in pessime condizioni. Oltre al degrado, all'incuria e all'abbandono della cosiddetta spiaggia libera, già segnalato nei giorni scorsi, siamo oggi qui presenti per denunciare una situazione delicata e afferente la salute pubblica, ossia la presenza di chiazze schiumose nel mare,

come testimoniato da alcune foto scattate dai cittadini questa mattina all'altezza della zona “Palmeto”. È necessario che l'Amministrazione comunale intervenga immediatamente per fare luce su quanto sta accadendo nel nostro mare”.

È quanto sostiene, in una nota, il Movimento del Territorio.

“ Lungi da noi voler fare inutili allarmismi, amanti come siamo della nostra città e della necessità di promuoverne l'immagine turistica, ma non possiamo rimanere indifferenti dinnanzi a simili scene, oltre che rispondere al legittimo appello proveniente da larghi strati della popolazione. L'Amministrazione comunale – si chiedono dal Movimento del Territorio – si è adoperata con le competenti istituzioni per monitorare lo stato di salute delle nostre acque, vigilando su eventuali scarichi fognari o altre fonti d'inquinamento a dir poco nocive per la salute dei bagnanti? E' inutile ribadire in questa sede i rischi che cittadini e villeggianti, e soprattutto bambini, possono correre a causa di situazioni poco limpide, in tutti i sensi, presenti in alcuni tratti del nostro mare. Cosa ha intenzione di fare l'Amministrazione comunale in merito a tutto ciò? Attendiamo risposte, nell'interesse della comunità, per esigenza d'informazione e trasparenza ed a tutela e salvaguardia della salute pubblica”.

Fabio Pistoia

Stampa Email