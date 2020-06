Sicurezza, Scutellà: "concreto il potenziamento delle Forze di Polizia nella Sibaritide"

"Dalle ultime interlocuzioni con il Ministero dell’Interno mi è stato riferito che l’iter che porterà al potenziamento d’organico per il commissariato di Polizia di Corigliano Rossano e la prossima assegnazione del Primo dirigente prosegue. Potrebbero inoltre essere stanziate ulteriori risorse.

L’attenzione da parte mia è sempre alta. Sono in costante contatto con il Ministero per seguire pedissequamente gli ultimi passi di un traguardo anelato da anni e importantissimo per Corigliano Rossano e per tutti i cittadini della Sibaritide. Il tema della sicurezza per il nostro territorio non può e non deve mai passare in secondo piano ed è compito dello Stato fare in modo che questa sia garantita a tutti i cittadini e che chi lavora quotidianamente per assicurarla possa farlo in maniera adeguata e con gli strumenti ed i mezzi più appropriati. Il fotofinish è ormai alle porte e il diritto per la terza città della Calabria di avere un degno presidio di sicurezza è sempre più vicino. Le risposte arrivano quando si lavora di concerto, proficuamente per raggiungere un obiettivo sacrosanto che esula da pretese campanilistiche ma invoca diritti inviolabili ed esigenze profonde e reali di un territorio intero". E' quanto dichiara il portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, Elisa Scutellà, componente della Commissione parlamentare Giustizia

Ufficio Stampa politico Elisa Scutellà - Portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati

