Bilancio: Maria Salimbeni replica all’opposizione

Rifuggo in genere dal rintuzzare le baggianate di pezzi della minoranza consiliare perché mi annoia lo schiamazzo mediatico. Mi accingo in questa occasione a rispondere pubblicamente all’articolo pubblicato dai consiglieri Rosellina Madeo, Luigi Promenzio e Francesco Madeo in data 29.06.2020 per puntualizzare, solo per dovere di verità, quanto segue:

in data 26.06.2020 si è riunita la commissione consiliare bilancio che mi onoro di presiedere, orfana, da sempre, della presenza del consigliere Promenzio.

Nell’occasione è stato invitato il dirigente finanziario, dott. Daniele Fragale, che assieme all’assessore Giovanni Palermo hanno relazionato sul rendiconto di gestione e sul suo iter di elaborazione e anticipato alla commissione, in modo trasparente, le difficoltà obiettive che hanno determinato l’impossibilità di approvarlo entro il 30 giugno. Questo perché per il suo primo rendiconto l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stasi ha voluto garantire al fondamentale documento che è il rendiconto di gestione la massima chiarezza, correttezza, leggibilità e aderenza alla realtà dei numeri ereditati e delle voci di cui esso si compone.

Se solo i consiglieri Francesco e Rosellina Madeo leggessero la loro pec istituzionale (anche in qualità di capigruppo del loro monogruppo) saprebbero che anche per loro esistono sedi deputate in cui attingere notizie sulla vita del Comune, verso cui hanno obbligo di indirizzo e controllo al pari degli altri consiglieri comunali . Avrebbero saputo, infatti, che sempre in data 26.06.2019, la giunta ha approvato lo schema di rendiconto e che è agli atti il parere dei revisori dei conti. Si sarebbero evitati, tutti e tre i redattori dell’articolo, di ribadire l’ovvio, ossia che deve essere consentito ai consiglieri comunali di poter visionare gli atti ed averne disponibilità almeno gg.20 prima dell’approvazione in Consiglio Comunale.

Anticipo, perché anche questa parte di opposizione sappia -per fortuna non l’unica in Consiglio Comunale - che nei prossimi giorni la commissione consiliare bilancio, unitamente all’assessore al ramo, Giovanni Palermo, e alla dirigenza comunale, si farà promotrice di una partecipazione più ampia dei dati salienti contenuti nel documento di rendiconto che è, appunto, il rendere conto alla Comunità della propria gestione

Maria Salimbeni

Presidente Commissione consiliare Bilancio



