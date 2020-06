La Salimbeni spieghi ai Cittadini perché non ha voluto rinviare il pagamento dell’IMU

Una annoiata (e noiosissima) Salimbeni, trova il tempo per rispondere ad un puntuale appello dell’Opposizione e gliene siamo grati.

Le saremmo ancora più grati se spiegasse ai cittadini perché, nella sua veste di presidente della commissione tributi, perchè:

-non ha inteso attivarsi per dilazionare il pagamento della rata IMU di giugno 2020 come molti comuni hanno fatto, costringendo di fatto i nostri concittadini in epoca Covid a questo ulteriore sacrificio?

- perché esiste ancora una disparità tra i tributi pagati nell’area ex Corigliano (maggiori) rispetto alle altre zone del comune?

- come mai abbiamo ancora due distinti enti di riscossione dei tributi comunali?

Alle riunione della Commissione della Salimbeni parteciperei più che volentieri se solo mi invitasse in modo corretto. Per questo – e anche per maggior garbo istituzionale- può chiedere lumi alla Presidente del Consiglio Marinella Grillo, che da un anno, invita e invia puntualmente e al sottoscritto correttamente e con completezza ogni atto di interesse. Altro livello istituzionale, evidentemente….

Nella grigia risposta, la Salimbeni mostra la sua profonda confusione tra il ruolo di una commissione e le prerogative di tutti i consiglieri comunali, pretendendo quasi di scegliere, proprio Lei a cui Stasi per un anno non ha fatto scegliere politicamente nulla, anche quelli che dovrebbero essere i nostri modi di fare Opposizione! Un po' troppo, direi….

